Laura Palma: “Tengo la esperanza que haya una buena participación de la gente” La candidata a diputada nacional emitió su voto en Pocito.

La candidata a diputada nacional en segundo término representando al Frente Por San Juan, Laura Palma, emitió su voto en la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Acompañada por sus hijos, dijo: “Nos hemos despertado muy temprano, estoy atenta a que no falte nada, en contacto con toda la gente que está trabajando. Esperando que se desarrolle con total normalidad la jornada”.

En ese sentido, Laura Palma manifestó la importancia de cumplir con la responsabilidad ciudadana y dijo que “espero y tengo la esperanza que haya una buena participación, que seamos ejemplo en la provincia de San Juan”.