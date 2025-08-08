Llega Bullrich a San Juan a presentar el programa que busca eliminar a los barras de la canchas La ministra de Seguridad de la Nación arriba por primera vez desde que es funcionaria de Milei.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará San Juan el próximo lunes 11 de agosto para participar en una jornada clave sobre seguridad en el deporte. En este encuentro, compartirá mesa con funcionarios provinciales y abordarán el debate del Plan Federal de Seguridad, que busca reimplementar la presencia de público visitante en los estadios de fútbol.

Plan de la jornada

Presentar el proyecto de ley anti barras, complementario al programa nacional “Tribuna Segura”

Formular políticas de seguridad más amplias para espectáculos deportivos a nivel nacional

Contexto y relevancia

La visita de Bullrich se da en un contexto diferente al de su última visita en octubre de 2023, cuando era candidata presidencial. Ahora, como funcionaria del Gobierno nacional, se centrará en la gestión y cooperación interprovincial.

La presencia de Bullrich y el gobernador Marcelo Orrego juntos en este evento refuerza la sintonía política entre ambos, más allá de no haber llegado a un acuerdo electoral.