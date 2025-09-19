El ministro del Interior, Lisandro Catalán llega este viernes a San Juan. El funcionario de Javier Milei tendrá como primera parada la Casa de Gobierno donde será recibido por el gobernador Marcelo Orrego.

Pese a una demora en el vuelo, Catalán tendrá una agenda de actividades junto al gobernador que tendrá como objetivo fortalecer la relación institucional y avanzar en temas vinculados a la obra pública y la gestión de recursos para la provincia.

Catalán comenzará con un encuentro en la Casa de Gobierno y más tarde se trasladará al complejo “Casa Activa”. Los dos complejos de viviendas ubicados en Pocito y Chimbas fueron construidos durante la gestión de Alberto Fernández pero cuando Orrego asumió, el gobernador solicitó a Catalán que dichas construcciones fueron administradas por la provincia y el pedido del funcionario fue concedido. “Yo lo lleno de pedidos”, bromeó Orrego en rueda de prensa.

Otro de los objetivos será tratar la obra pública, como la reactivación de proyectos estratégicos como la Ruta 40 Sur y otras obras que estaban avanzadas a nivel nacional y que la provincia decidió terminar con fondos propios. “Todos los días, o inauguramos una escuela, o inauguramos celdas, o una comisaría, o un centro de atención primaria de salud”, dijo Orrego.