Llegó a San Juan la mole de 100 toneladas que será clave para la fabricación de paneles solares en la provincia La laminadora fabricada en China arribó a la provincia vía Chile después de una logística impresionante.

Después de una gran logística que atravesó tres países, durante la tarde de este viernes llegaron en camiones y provenientes de Chile los siete contenedores con las piezas de la laminadora industrial construida en China que formará parte de la fábrica de paneles fotovoltaicos de San Juan. En la sede del Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) el presidente de la entidad, Lucas Estrada, junto al gobernador Marcelo Orrego recibieron la mole de metal que pesa más de 100 toneladas y que significa un punto clave para que la provincia empiece a construir los paneles solares, que luego serán comercializados en todo el mundo.

“La verdad que es un día icónico para los sanjuaninos. Ustedes saben que el 50% de los paneles solares se encuentran en San Juan y eso nos abre oportunidades en el tiempo realmente muy interesantes. Primero, porque todo tipo de proyecto que se pueda desarrollar en San Juan en materia de industria podrá tener una trazabilidad sustentable también con la producción, en este caso con la producción fotovoltaica. Honestamente, esto nos abre oportunidades no solamente en la Argentina, sino en el mundo”, destacó Orrego en rueda de prensa.

“Se genera un ahorro importante y también nos da la oportunidad de aumentar la producción y ser sustentables en el tiempo, que para nosotros es fundamental, sobre todo la industria minera que es tan competente y obviamente en los tiempos que vienen, en que la transformación energética ocupa un lugar muy importante, porque lo que viene es la electromovilidad, que tengamos la posibilidad de que sea compatible con la energía fotovoltaica es muy importante“, agregó el primer mandatario.

La laminadora es el corazón de la línea de producción de módulos solares. En esta etapa se unen y sellan todas las partes del panel, garantizando que el producto final sea resistente, seguro y funcione correctamente durante más de 30 años. En esta etapa se funde el encapsulante con calor mientras se aplica vacío para despejar cualquier posible burbuja.

“A partir del 19 de noviembre viene la gente que va a ensamblar y poner en marcha la máquina. Lo que vamos a hacer nosotros es consolidarla, bajarla al piso y entrarla a la fábrica. Luego, desde el 19 de noviembre, tendremos aproximadamente 45 días para terminar de ensamblarla y de ahí empezarán las pruebas, que son otros 45 días más. La máquina estaría operativa para principios del año que viene, luego tendremos que hacer la etapa de consolidación de toda la línea de producción. Eso puede demorar, según estimamos, entre tres y cuatro meses. Hay que recordar que también van a llegar los insumos para producir”, detalló Estrada.

La capacidad inicial de la fábrica es del orden de 800.000 paneles solares por año, lo que se traduce actualmente en poco más de 400 MW anuales. Sin embargo, el diseño de la planta permite una expansión importante. Esto se traduce en poder alcanzar en un futuro no muy lejano una Giga Factory, es decir, una fábrica con una capacidad de 1.000 MW por año.