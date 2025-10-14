Los abogados sanjuaninos cruzaron a Milei por llamarlos “caranchos”: “Una inadmisible afrenta” El Foro de Abogados expresó su "enérgico y categórico rechazo".

El último anuncio del presidente Javier Milei sobre una reforma legal para la creación de empleo incluyó entre sus objetivos la necesidad de terminar con los “caranchos laboralistas”. Tamaña calificación generó mucho revuelo, en especial entre los abogados.

En este sentido, y para canalizar el descontento, el Foro de Abogados de San Juan decidió emitir un comunicado para expresar su repudio

“Nuestro enérgico y categórico rechazo a las injustificadas descalificaciones expresadas por el Sr. Presidente de la Nación, en las que se formula un injusto agravio hacia los colegas que ejercen la profesión en el ámbito del fuero laboral. Tales aseveraciones resultan una inadmisible afrenta al ejercicio de la abogacía como pilar fundamental del Servicio de Administración de Justicia y la preservación del Estado de Derecho“, arranca el texto difundido a los medios y publicado en las redes sociales del Foro.

Y agregan, “por todo ello, el Foro de Abogados de San Juan desea reivindicar la actuación de los profesionales del derecho que llevan adelante la noble misión de defender el derecho de los trabajadores dentro de un debido proceso legal y en el marco del derecho vigente aplicable al caso. Finalmente, aprovechamos la oportunidad para reivindicar la función social que cumple la abogacía y ratificar el compromiso permanente de nuestra institución con la defensa de la dignidad profesional y su libre y pacífico ejercicio”.