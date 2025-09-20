Los candidatos de La Libertad Avanza recorrieron las calles de Ullum Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, llevaron sus propuestas al Oeste sanjuanino.

Los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza San Juan, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, continúan recorriendo cada rincón de la provincia para llevar sus propuestas y remarcar la importancia de contar con legisladores que respalden las políticas del presidente Javier Milei, impulsando así el futuro que necesitan todos los argentinos.

La jornada en Ullum comenzó con una recepción en Villa Aurora, organizada por la referente departamental Daniela Salinas y su equipo. Luego, los candidatos encabezaron una caminata en la que visitaron comercios y dialogaron con los vecinos, escuchando sus inquietudes y compartiendo las propuestas de La Libertad Avanza.

Durante la recorrida, los candidatos remarcaron: “El país se saca adelante con políticas serias y responsables”. “Los diputados tenemos la responsabilidad de darle al presidente las herramientas necesarias para que pueda gobernar”.

“Somos la única lista que propone nuevas ideas, una lista joven, sin contaminación de la vieja política”. “Vemos y sentimos la necesidad de la gente; lo palpamos en cada recorrida que realizamos”.

“Ullum, como cada departamento de San Juan, se merece diputados que entiendan las ideas de la libertad para salir de casi 20 años de decadencia kirchnerista”. “Este es el momento de comenzar a cambiar la historia de nuestro país: debemos comprometernos y asistir a votar”.

Finalmente, destacaron que las propuestas de Javier Milei apuntan a la generación de empleo genuino, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector privado, como bases para poner a la Argentina de pie.

Las caminatas de La Libertad Avanza San Juan continuarán recorriendo todos los departamentos de la provincia, pintando de violeta cada lugar y sumando a más vecinos al cambio que ya está en marcha.