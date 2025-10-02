“Los Peronachos” desembarcaron en San Juan: el snack con sabor a choripán y tinte político que es viral en las redes Un emprendimiento local comenzó a comercializar el producto. ¿Militancia en clave gastronómica?

El fenómeno snackero con sello político ya llegó a San Juan. Se trata de los Peronachos, un producto que en las últimas semanas se volvió viral por su sabor a choripán y su estética cargada de referencias al peronismo. Detrás de la propuesta está un emprendimiento, que busca unir la gastronomía con la militancia.

En diálogo con Radio Mitre, el delegado de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, Juan Cornejoz, uno de los responsables del proyecto, contó cómo fue el desembarco en la provincia:“Hemos traído hace unas semanas y hemos dejado algunas muestras como para medir el mercado y la verdad que ha sido una gran sorpresa ver cómo la gente ha respondido”.

El furor tiene varias lecturas. Según Cornejoz, la gente compra por curiosidad, afinidad política o como broma, pero lo que termina fidelizando es el sabor: “Nosotros tenemos un sabor que tiene identidad cultural y política también, que es el Peronacho con sabor a choripán”.

Actualmente, los Peronachos se pueden comprar en la Plaza Laprida, a través de feriantes, y también hay distribución en Calingasta y Barreal. El precio sugerido es de $2.500.