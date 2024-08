Lourdes Arrieta: “Me echaron como un perro” La diputada nacional afirmó que fue apartada del armado político de la Libertad Avanza en Mendoza y que se fue de la bancada oficialista para que el presidente Javier Milei.

La diputada Lourdes Arrieta afirmó hoy que la “echaron como un perro” del armado político de La Libertad Avanza en Mendoza y que decidió irse del bloque oficialista minutos antes de que se confirmara su expulsión para que el presidente Javier Milei “no pague el precio político” ni “cargue con la responsabilidad” de perder legisladores.

Lilia Lemoine: “La visita a los represores no es la agenda de Javier Milei, quizás era la de Victoria Villarruel”

“Me iban a echar por decir la verdad, por haber denunciado, por haberle prestado atención a lo que sucedía en los chats. La visita a Ezeiza fue una cama, lo que me hicieron, escracharme y después lavarse las manos… Querían que yo me comiera el repudio en la Cámara”, sostuvo Arrieta en diálogo con radio Urbana Play, con relación al escándalo que originó la visita de diputados libertarios a un grupo de detenidos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La diputada, además, ratificó desconocer la identidad de las personas con las cuales se iba a reunir en la cárcel de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, entre otros represores.

“Sabía que era una visita institucional, humanitaria, para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos, no se me había informado… Los internos nunca dicen que fueron tal o cual, ni que fueron condenados por tal o tal crimen, si veo una persona de 80 años, ¿qué voy a pensar?”, planteó.

A su vez, señaló que una vez difundida la foto del encuentro en el penal de Ezeiza, tuvo que “googlear a las personas”. “Mi papá, que es veterano de guerra, me dijo que Astiz es un cobarde”, indicó.

Tras su enfrentamiento público con Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, Arrieta anunció ayer la conformación de un monobloque llamado Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal. En la nota presentada ante las autoridades de la Cámara de Diputados, detalló que su bloque se conocerá con la abreviación FE, en alusión a sus creencias cristianas y detalló que se identificará con el violeta, color usado por los libertarios.

“Como parte del oficialismo, seguiré defendiendo mis valores judeocristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, desde mi labor como legisladora”, señaló.

Para las 20.30 estaba prevista una reunión de bloque en la que Arrieta sería expulsada. Por temor a que nuevamente terminara en escándalo, los diputados oficialistas decidieron reunirse por Zoom, a pesar de que el Salón Blanco ya estaba preparado.

En la puerta lateral del Congreso, Arrieta anunció su decisión ante la prensa. “Decidí hacer mi propio bloque porque no puedo ser parte de un lugar donde no me respetan a mí ni la agenda del presidente”, dijo y también señaló que la visita a represores es un tema “demasiado delicado” del que no podía ser parte.

Ante las versiones de que el oficialismo perdería un voto, Arrieta aseguró que se mantenía firme dentro del oficialismo. “Voy a votar en cuanto a mis valores y principios. Claro que voy a seguir apoyando al oficialismo, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a hacer. Porque una cosa son los proyectos del presidente y otros se quieren agregar, y no con sus ideales”.