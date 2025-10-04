Malestar en el peronismo sanjuanino por los fondos para la campaña y falta de coordinación entre candidatos Los intendentes justicialistas están que trinan por la escasez con la que afrontan el último tramo de campaña. Por lo bajo, hay críticas a la conducción de Juan Carlos Quiroga Moyano. Encima el presidente del partido sigue sin WhatsApp.

Es un planteo recurrente en el peronismo sanjuanino. Los intendentes del Partido Justicialista están que trinan por la escasez de recursos para afrontar el último tramo de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Ya hubo planteos formales en el seno del Consejo Provincial Justicialista. Sucedió a pocos días de la presentación de candidatos, durante los primeros pasos del frente Fuerza San Juan. En ese momento, a mediados de agosto, el exintendente de Chimbas y candidato en tercer término, Fabián Gramajo, habló sobre la necesidad de contar con fondos para el proselitismo con un argumento razonable: el PJ ya no maneja los hilos de la estructura del Ejecutivo provincial. Preguntó cuáles serían las fuentes de financiamiento.

La respuesta volaba en el aire incluso antes de la pregunta de Gramajo. En reiteradas ocasiones, en discursos públicos en la sede central del PJ, en la casona de calle 25 de Mayo y avenida Alem, el presidente del partido, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, expresó que “los intendentes son los que van a ponerse la campaña al hombro”. Son declaraciones que generaron un malestar desde el principio. Los caciques justicialistas tuvieron quejas, en off the record, sobre la consideración del legislador provincial y argumentaron que ya tenían sobre sus hombros la administración cotidiana de los municipios que no tienen el flujo de fondos que tenían otrora. Principalmente porque el Gobierno nacional de Javier Milei redujo a su mínima expresión la obra pública y los giros a las provincias.

Sin embargo, los intendentes vieron muestras de buena voluntad de la conducción partidaria, corporizada formalmente en Quiroga Moyano, pero guiada por el senador Sergio Uñac. Hubo un viaje a Buenos Aires del exgobernador con el exintendente de San Martín, Cristian Andino, que ocupa la cabeza de lista. Tuvieron una reunión con autoridades de La Cámpora, entre ellos con el exdirector nacional de Relaciones con los Municipios durante el gobierno de Alberto Fernández, Joaquín Bezi, un santacruceño que pertenece al grupo del senador Eduardo “Wado” De Pedro, con quien Uñac tiene buenas migas desde el 2023, cuando cerró la candidatura de la camporista Celeste Giménez. El viaje y los encuentros tuvieron un efecto moderado en cuando a recursos. Fuentes ligadas al armado en los departamentos hablaron incluso de falta de folletería, cartelería y de la constitución de una caja chica para el día a día.

De acuerdo a dirigentes del peronismo que eligieron hablar en estricto off, “hay calenturas y calenturas”. Según lo que comentaron, “es cierto que faltan recursos, pero también es cierto que hay compañeros que ya no piden nada porque manejan cierta apatía”, lanzó un hombre del territorio. Entonces, la disconformidad existe por partida doble. Por un lado, quienes tienen ganas no cuentan con la suficiente cantidad de recursos. Por el otro, están los que moderaron sus expectativas. Sea como sea, los intendentes aportan a la campaña en la medida de lo posible y reconocieron que Uñac “trajo fondos”, aunque no los suficientes.

Por otro lado, los caciques del PJ advierten una falta de coordinación en la campaña entre los propios candidatos. Aparentemente, cada uno juega la individual y conectan en momentos muy precisos. Las fuentes aseguraron que Andino está en la mayoría de los departamentos y camina con los intendentes. A veces acompañado por Rosas, a veces acompañado por dirigentes barreales. En tanto, Gramajo hizo foco en Chimbas, el bastión peronista que gobernó dos veces y que actualmente administra su socia y sucesora, Daniela Rodríguez. En ocasiones, suma minutos en Rawson, donde todavía conserva la alianza con Carlos Munisaga que forjaron juntos durante el 2024 y que tuvo algunos cortocircuitos en el momento del presentación de candidatos.

¿Por qué aseguran que hay falta de coordinación? Todo indica que hay dos razones. La primera: todavía no está aceitado el comando de campaña, compuesto por Quiroga Moyano, por el intendente de Ullum, David Domínguez, y por el presidente de la Junta Departamental de Concepción, Rogelio Mallea. La segunda: las agendas propias de cada candidato. Mientras la intendenta de Caucete, Romina Rosas, recorre su propio distrito, Andino busca hacer pie en municipios adversos como Rivadavia, Capital y Santa Lucía, y Gramajo pone la lupa en Chimbas. El chimbero tiene sus argumentos. Públicamente expresó: “El segundo es el primer perdedor”, una palito para Uñac, quien confeccionó la lista. La idea del exintendente de departamento del Gran San Juan es exhibir un buen resultado en su casa y estar atento a los números que cosechó la lista en el resto de los territorios. Es una manera de sentarse a la mesa de negociaciones para el 2027 como un peso pesado, sin necesidad de armar equipo con el senador o con el exgobernador José Luis Gioja, a quien acompañó como candidato a vice en el 2023.

Entre tanto, surgió un pequeño viejo inconveniente, que hasta parece una broma. Quiroga Moyano, el presidente del justicialismo, continúa sin WhatsApp. Fue la comidilla del peronismo durante la previa a la lista de unidad de agosto del 2024, cuando algunos dirigentes señalaron la dificultad de comunicación con el legislador por la ausencia de alguna aplicación de mensajería instantánea en el celular.