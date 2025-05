Marcelo Orrego sobre las elecciones en CABA: “La gente optó por dejar atrás el kirchnerismo” Tras el triunfo de La Libertad Avanza con Manuel Adorni a la cabeza, el gobernador dio su versión.

Después de la victoria de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que significó además un duro golpe contra el PRO, San Juan no fue ajeno a esa elección y el gobernador Marcelo Orrego lo calificó como un triunfo de la sociedad contra el kichnerismo al que calificó como “un pasado desfavorable”.

“Ayer le tocó ganar a la La Libertad Avanza, claramente hay una muestra por parte de la sociedad de dejar atrás un pasado desfavorable que es lo que simplifica al kichnerismo”, expresó el funcionario sanjuanino en rueda de prensa este lunes. “El kichnerismo vino a destruir el tejido social a los argentinos que tenía un modelo evidentemente popular donde lo único que hacía era tirarnos para atrás. Después LLA fue la herramienta por la que la gente optó para dejar atrás ese pasado desfavorable”, manifestó.

Con respecto al balance tras las elecciones porteñas y la poca convocatoria (solo votó el 53% del padrón), Orrego expresó: “Habrá que hacer un análisis, las elecciones intermedias van mutando, la sociedad desea cambiar. La gente cada vez es más pragmática, si bien fue poca cantidad la que fue a votar, lo hizo a través de una boleta única y electrónica donde en 2 horas ya teníamos una elección prácticamente definida y eso es un avance de calidad pero hay que sentarse para entender hacia donde va el pragmatismo de la gente”, sostuvo el funcionario sanjuanino.

Consultado sobre las declaraciones de Manuel Adorni, flamante legislador electo, quien en su discurso invitó a todas las fuerzas políticas que quieran un cambio real en la Argentina a sumarse al proyecto de LLA, Orrego fue claro: “Yo tengo un partido que es Producción y Trabajo, yo no voy a decir que no me siento con nadie, yo si me tengo que sentar a conversar no tendría problema”, aclaró.