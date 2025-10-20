Marcelo Orrego: “Vamos a eliminar el impuesto adicional del Lote Hogar” Así lo confirmó el gobernador de San Juan en diálogo con Radio Sarmiento.

Este lunes, a días que se realicen las Elecciones Legislativas en San Juan, el gobernador Marcelo Orrego estuvo en los estudios de Radio Sarmiento y anunció que eliminará el impuesto adicional del Lote Hogar. “Es una forma de alivianar el bolsillo del sanjuanino”, explicó.

En este sentido, el primer mandatario provincial resaltó que San Juan “hizo una gran esfuerzo desde el comienzo y abrimos la obra pública”. También declaró que su gobierno se destaca por ser austero y “gastar en lo que corresponde”. “Cumplimos con lo que prometimos, con la palabra. Es lo único que hicimos”, sostuvo y detalló la aplicación del boleto gratuito escolar y docente, por ejemplo.

Asimismo, consultado sobre el pedido de Nación a las provincias para ajustarse respondió que “el ajuste que hubo en la Argentina, que fue importante, lo hicieron todas las provincias, más o igual que Nación”.

Orrego enfatizó que “no nos podemos dar el gusto de tirar manteca al techo, debemos ser austeros” pero sostuvo San Juan apela a la minería y a la industria para sostener la economía. “Vamos a tener un equilibrio financiero. Tomamos medidas que no se improvisan”, dijo.

En consecuencia, explicó que con respecto a la Autopista N°14, conocida comúnmente como Circunvalación, no podía dejar que se deteriorara por ese motivo es que firmó un convenio y “nos hicimos cargo”.