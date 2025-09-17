Marcha federal universitaria en San Juan: concentración, horario y cortes de calles La UNSJ se suma al reclamo de todo el país por el veto al financiamiento universitario firmado por el presidente Javier Milei.

“Estamos convencidos y lo queremos manifestar, que el sistema universitario sanjuanino está comprometido con la lucha por el sostenimiento de las universidades. El sistema universitario, ya desde la época de Domingo Faustino Sarmiento, ha sido la columna vertebral de este país y tenemos que seguir manteniéndolo”, expresó el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, en conferencia de prensa al anunciar su adhesión a la marcha federal universitaria en reclamo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Las miradas se posarán sobre la manifestación que habrá en Capital Federal cuando las diferentes agrupaciones lleguen al Congreso de la Nación, donde en paralelo, la Cámara de Diputados debatirá el rechazo remitido por el primer mandatario nacional. Pero San Juan no será ajena a tal reclamo y dieron detalles de cómo se desarrollará la marcha en el microcentro.

Se espera una masiva participación y por ende, se han programado cortes de calles. Mirá los datos a tener en cuenta:

Datos de la concentración y recorrido de la marcha

Hora

A partir de las 16.30 (inicio 17 horas, aproximadamente)

Lugar

Calle Mendoza y avenida Ignacio de la Roza

Recorrido

La columna avanzará hacia el oeste por avenida Ignacio de la Roza hasta Alem, luego girarán hacia el norte hasta avenida Libertador. Posteriormente, llegarán hasta calle Caseros para ir hacia sur y conectar con Mitre. El tramo final será caminar unos metros hasta calle Jujuy, entre Mitre e Ignacio de la Roza, donde se realizará un acto.