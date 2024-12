Martín expuso al peronismo: “Me alegro mucho que hayan reflexionado sobre lo que ellos mismos generaron” El vicegobernador se refirió al proyecto que ingresó el justicialismo para volver a tener una sola reelección a gobernador en San Juan.

“Me alegro mucho que el peronismo haya reflexionado sobre lo que ellos mismos generaron”, opinó el Fabián Martín sobre el proyecto que este jueves ingresó el justicialismo para volver a tener una sola reelección a gobernador en San Juan.

“El interbloque justicialista ha hecho una presentación pidiendo cambiar a través de una enmienda el artículo 175 de la Constitución, que fue modificado en época del exgobernador Gioja, donde se pasó de dos mandatos posibles que podían ejercer el gobernador y el vice, a tres mandatos”, explicó el vicegobernador en diálogo con Radio Sarmiento. Luego, opinó que “me parece muy importante”, pero aclaró que “nosotros a esto lo propusimos junto al gobernador Marcelo Oruego en campaña, fue una de las propuestas de campaña, volver al formato original del 175. Permanentemente lo hemos anunciado, lo hemos dicho de esta manera, que nos pareció muy oportuno poder cambiar el artículo 175. Estábamos tratando de buscar los consensos para avanzar en este tema”.

Martín señaló que “este tema de volver los mandatos a su formato original de una elección y una sola reelección, más la eliminación de la Ley de Lemas, que lo generó la gestión anterior, me parecen dos temas sumamente importantes que le harían muy bien a la institucionalidad de la provincia. Así que me alegro mucho que el peronismo haya reflexionado sobre lo que ellos mismos generaron, que pasar de dos a tres mandatos, y ahora que somos gobierno nosotros, quieran volver a la normalidad. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, como también lo está el gobernador Marcelo Orrego“.

¿El peronismo les ganó de mano? “Acá no importa quién presente el proyecto, si ganaron de mano o no. Lo importante es que hay un proyecto, nosotros, como dije recién, lo hemos anunciado. Si mal no recuerdo, el gobernador creo que en la apertura de sesiones también lo dijo. Pero lo hemos dicho siempre, y bueno, que el justicialismo se dé cuenta de esta situación y quiera revertir lo que ellos mismos generaron me parece extraordinario”, insistió el funcionario.

Durante la entrevista, Martín evitó juzgar si se trata o no de un “doble discurso” del peronismo: “Es una pregunta más para el peronismo si hay un doble discurso o no. Lo importante es que le hace bien a la democracia y le hace bien a la institucionalidad. Y nosotros en esto estamos de acuerdo.Y después hay especulaciones si hay doble discurso o no. Es una cuestión que deberán ellos responder. Pero es positivo y es bueno que tengamos esta posibilidad y que podamos avanzar al respecto”.

El vicegobernador admitió que desconocía que iba a realizarse la presentación. Es más, reveló que anoche tuvo un contacto telefónico con Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque justicialista, y que no le adelantó nada. “Pero aún así me alegro porque creo que es positivo, entiendo que es positivo”, valoró.

¿Qué sigue ahora? “Deberá el gobernador Marcelo Orrego tomar la decisión política y determinar los pasos a seguir. Ha sido una promesa de campaña, entonces en este sentido estamos de acuerdo con esta postura y nos parece importante“.

De aprobarse el proyecto, se echaría por tierra aquella modificación realizada por el entonces gobernador José Luis Gioja que le permitió estar 12 años en el poder y que también quiso utilizar Sergio Uñac, fracasando en su intento por un revés de la Corte de Justicia de la Nación.