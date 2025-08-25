Martín sobre la supuesta coima en la gestión de Milei: “No son hechos positivos para la política” El vicegobernador de San Juan habló sobre el escándalo que envuelve al Gobierno nacional.

Luego de que se diera a conocer audios del despedido ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que reveló supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina, comenzó una investigación que ha puesto en jaque al Gobierno nacional. En este sentido, el vicegobernador y actual candidato a diputado Nacional del Frente Por San Juan, Fabián Martín habló al respecto.

Durante el desfile por un nuevo aniversario de Rivadavia, el exintendente de dicho municipio sostuvo que “hay que dejar que la justicia investigue, pero, sin duda, este tipo de hechos no son hechos positivos para la política. La gente está muy creída y con razón“.

Posteriormente, explicó que junto a Orrego “nos ha tocado gobernar con mucho menos recursos, 40% menos, y se han logrado cosas muy importantes”, remarcando que el gobernador de San Juan está en la Feria Minera en Australia “para que lleguen inversiones, recuperando el tiempo perdido, porque años anteriores no se gestionó como debió hacerse. Por lo tanto, se está recuperando tiempo perdido”.