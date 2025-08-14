Fabián Martín, sobre una posible candidatura a diputado nacional: “Donde mi proyecto me necesite, voy a estar” El vicegobernador suena cada vez más fuerte para encabezar la lista del Frente Por San Juan.

En la noche del próximo domingo culmina el plazo para anotar los candidatos a diputados nacionales que competirán en la elección del mes de octubre. Con el tiempo contado, los diferentes frentes y partidos van definiendo sus listas.

En el oficialismo provincial, que está bajo el paraguas del Frente Por San Juan, toma cada vez más fuerza la posibilidad que el vicegobernador Fabián Martín sea quien encabece la lista, en una contienda que entre frentes y partidos puede tener entre 9 y 10 espacios compitiendo en la provincia.

En este sentido y tras la visita a la Legislatura ayer del gobernador Orrego, es que Martín habló hoy en rueda de prensa y entregó algunas definiciones

“Hemos estado preguntándole a los sanjuaninos, a los presidentes de los partidos, los intendentes y los principales referentes. Ahí veremos lo que se resuelve y se tomará la decisión final”, dijo Martín. Y agregó, “yo estoy muy bien donde estoy que es ocupando un lugar muy importante como ser vicegobernador. Yo pertenezco a un proyecto político. No pienso por mí mismo, sino que me debo un proyecto y allí donde mi proyecto me necesite, voy a estar“.

Desde que empezó a sonar el nombre de Martín, no fueron pocos los que barajaron la posibilidad de que se trate de una candidatura testimonial, es decir que se presente, se electo y luego renuncie para que asuma otro en la lista. En este sentido, el exintendente de Rivadavia no dejó margen a especulaciones y aclaró que “de ninguna manera”.

“El gobernador considera que debe ir quien represente mejor al frente, quien defienda los intereses de San Juan. Nosotros tenemos algo muy en claro: no vamos a seguir un lineamiento nacional. Ya pasaron los que siguieron un lineamiento nacional, por ejemplo, el justicialismo rechazó el RIGI cuando en la provincia de San Juan fueron pioneros en materia minera. ¿Por qué? Por seguir un lineamiento nacional. La Libertad Avanza no apoya el financiamiento de las universidades o el aumento de los jubilados. Entendemos el tema del ‘déficit cero, pero también hay que tener una mirada este sensible sobre ciertos puntos y creemos que las universidades y los jubilados son temas a tratar y a considerar. Entonces, vamos a tener la libertad de no seguir un lineamiento nacional, de tener independencia en ese sentido y poder defender los intereses de los sanjuaninos”, cerró Martín.