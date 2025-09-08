Martín tras la derrota de Milei: “Muchas veces el resultado negativo sirve para corregir cosas” El vicegobernador analizó lo que ocurrió este domingo con la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Radio Sarmiento, el vicegobernador Fabián Martín habló sobre los resultados de las Elecciones Legislativas en la provincia de Buenos Aires y la derrota de La Libertad Avanza, como así también en contrapunto el contundente triunfo del peronismo, encabezado por Axel Kicillof. El candidato a diputado nacional del frente oficialista Por San Juan apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Habla de libertad pero no le da libertad a los que piensan diferente; dentro de su propio espacio está dividido y todo esto pesa”.

Posteriormente, realizó una comparación por la minoría que tiene el Presidente en el Congreso y remarcó que “nosotros con Marcelo Orrego llegamos con pocos diputados y ganando en pocos municipios; sin embargo no hemos insultado, ni violentado a nadie, todo lo contrario, hemos convocado al diálogo y respetado el consenso”.

También, remarcó que “muchas veces el resultado negativo sirve para corregir cosas”. “Quizás le sirva para reconocer errores y corregirlos para que el país pueda ir mejor”, sentenció.

Martín aseguró que juegan solos “porque con el kirchernismo tenemos muchas diferencias y con LLA primero nos diferenciamos y pusimos límites” y responsabilizó al corte de la obra pública como así también de los fondos.

Para culminar, recordó que no se puede gobernar faltando el respeto y admitió que “no se puede generalizar lo que ha pasado en Buenos Aires en todo el país”.