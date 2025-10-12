Maxi Pullaro en la mesa de Mirtha: “Recibí amenazas y disparos en mi casa por enfrentar al narcotráfico” El gobernador de Santa Fe contó que debió sacar a su familia de Rosario por motivos de seguridad y habló del narcoterrorismo en su provincia.

Maxi Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha y se refirió a la lucha contra el narcotráfico. “Estuve amenazado en muchísimas oportunidades, con disparos de armas de fuego en mi domicilio”, aseguró.

Pullaro contó algunos detalles sobre las consecuencias personales que debió atravesar en su provincia tras enfrentarse a las bandas narco que azotaban Rosario. Las amenazas fueron tan contundentes que se vio obligado a sacar a su familia de la ciudad. “Tuve que sacar a mi familia de la ciudad”, comentó, sin dar mayores detalles, y confesó que, por razones de seguridad, no puede brindar más información.

En la mesa también estuvo presente la periodista Cristina Pérez, quien sin tapujos lo interrogó sobre el triple crimen de Florencio Varela y el vínculo entre el narcotráfico y el poder. “Hay que tomarlo muy en serio. Nosotros tuvimos hechos de esas características en Santa Fe. No se comparan los casos porque lo que sucedió en Rosario cruzó una línea, fue narcoterrorismo para quebrar políticas públicas que estaba llevando mi gobierno; se atacó a la población civil”, sentenció.

Finalmente, fue contundente respecto a las medidas que debe tomar el Estado y los procedimientos judiciales necesarios para erradicar el narcotráfico en el país.“El Estado tiene que actuar con todas las herramientas legales para aplastar la violencia y derrotar al narcotráfico”, afirmó.