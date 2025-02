Máximo Kirchner respaldó a Axel Kicillof luego de que Milei pidiera su renuncia: “Es un nuevo acto de gravedad institucional” El titular del Partido Justicialista bonaerense dejó de lado sus diferencias con el gobernador y le respondió al Presidente de la Nación. “Trabaje en conjunto con la provincia, salvo que solo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas”, replicó

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, cuestionó al presidente de la Nación, Javier Milei, luego de que el mandatario pidiera la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sugiriera la intervención del distrito en el marco de la creciente ola de inseguridad.

A través de un comunicado oficial, Kirchner calificó los dichos de Milei como un “acto de gravedad institucional” y lo acusó de “agredir a los bonaerenses que eligieron democráticamente a sus representantes”. En ese sentido, el dirigente peronista instó al Presidente a dejar de promover enfrentamientos y a trabajar en conjunto con la provincia para resolver la crisis de seguridad.

“Lo llamamos a la reflexión –una vez más– como lo hicimos cuando promovió irresponsablemente la rebelión fiscal para desfinanciar la provincia”, expresó Kirchner. Además, reclamó la restitución de fondos que, según él, fueron recortados por el gobierno nacional: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad”.

El líder del PJ bonaerense también denunció que funcionarios y legisladores afines a Milei están impulsando consignas violentas en redes sociales en contra de Kicillof. “Irresponsablemente, sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman a instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino”, advirtió, y le exigió al presidente que tome medidas para frenar esas prácticas: “Convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”.

Las declaraciones de Kirchner cobran especial relevancia debido a su relación tirante con Kicillof dentro del peronismo. Sin embargo, a pesar de ese contexto, no dudó en respaldar al gobernador bonaerense en su disputa con el gobierno nacional, en sintonía con otros dirigentes del espacio que ya se habían expresado en forma individual sobre el tema con anterioridad.

Máximo Kirchner habló más tarde en la radio Futurock y dijo que la actitud del Presidente de criticar al gobernador es “berreta y mediocre” y que el apoyo que le brindó es el mismo que cuando le recortaron fondos a la provincia. “Lo respaldamos como hicimos siempre. Pasó con la rebelión fiscal. No salgo todos los días a hablar porque solamente me interesan los problemas de la gente, que la gente empiece a vivir mejor”.

“La crisis de la inseguridad no se resuelve con tuitazos. No existen las soluciones mágicas. Hay que abordarlas pero no desde la demagogia”, explicó. “Es una irresponsabilidad muy grande del presidente sugerir una intervención. Y me parece igual de grave llamar asesino al gobernador de la provincia. Me parece de un mal gusto y de una irresponsabilidad enorme”, especificó.

El enfrentamiento entre Milei y Kicillof se intensificó por la serie de crímenes que se registraron en el conurbano bonaerense, que desataron una nueva crisis de seguridad en la provincia.