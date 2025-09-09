Milei anunció una mesa de diálogo con los gobernadores: cuál fue la decisión de Marcelo Orrego Si bien dio a conocer cuál será su respuesta, confirmó que aún no lo convocan.

La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dejó mucho para analizar y el presidente Javier Milei juntó las cartas para jugar una nueva partida. Por este motivo, decidió realizar una Mesa de Diálogo con gobernadores.

En rueda de prensa, Marcelo Orrego adelantó que aún no ha recibido el llamado pero no descartó que sea inminente. En ese marco, destacó la importancia de que San Juan participe del encuentro: “Esa silla que pertenece a la provincia no va a estar vacía”.

También defendió el diálogo y el respeto a las instituciones y reafirmó su compromiso con trasladar las inquietudes de la provincia a la mesa que convoca el Presidente. “Esa silla no la dejo así, ni loco. La ocupo yo, que soy gobernador de la provincia de San Juan, para pelear y defender los intereses de los sanjuaninos”, enfatizó el gobernador.