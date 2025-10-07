Milei apoyó la candidatura de Santilli y apuntó a la seguridad: “Narcos y chorros, la van a pasar mal” El presidente estuvo en Mar del Plata y Diego Santilli lo acompañó, en lo que configuró un fuerte apoyo para la lista de LLA en Buenos Aires.

El presidente Javier Milei apoyó la candidatura a diputado de Diego Santilli para las elecciones del 26 de octubre, e hizo foco en la seguridad: “Narcos y chorros, la van a pasar mal”. El mandatario impulsa al legislador del PRO para encabezar la lista libertaria en provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a la postulación. Aunque este cambio debe ser avalado por la Justicia Electoral.

Mili destacó: “Desde el Gobierno nacional hemos tenido una gestión maravillosa, bajando la delincuencia de manera a niveles mínimos históricos, con la gestión de la doctora Patricia Bullrich. Le pusimos un freno a los narcos en Rosario, con el Plan Bandera, gracias a la obra y al trabajo que decidió impulsar la ministra Bullrich y que fue acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro”.