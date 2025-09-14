Militante de LLA deberá realizar donaciones al Garrahan por amenazar a dirigentes políticos Se llama Marco Chediek y amenazó de muerte en sus redes sociales a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, entre otros.

Un empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, deberá realizar donaciones al Hospital Garrahan, a un merendero, llevar adelante trabajos comunitarios y pedir disculpas públicas por amenazar de muerte, desde sus redes sociales, a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, entre otros dirigentes políticos, en diciembre de 2023.

Esta resolución se dio luego de que Grabois y Baradel presentaran una denuncia ante el juzgado de Daniel Rafecas; la investigación se inició en enero del año siguiente y concluyó en que el demandado había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.

Chediek les advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas” y, debido a esas reiteradas amenazas, los dirigentes, iniciaron una causa “por incitación a la violencia colectiva y amenazas”, que fue elevada a juicio.