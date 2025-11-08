Modernización electoral en San Juan: un socio de Orrego en la Legislatura dio los detalles del debate interno y lo que se viene El diputado provincial de ACTUAR, Gustavo Usin, socio del oficialismo orreguista, analizó el resultado de las elecciones legislativas nacionales, la futura reforma electoral sin ley de lemas, el debate presupuestario y el posible futuro político del vicegobernador Fabián Martín. Lo hizo en Data Fina, el programa político de Radio Colón.

El diputado provincial Gustavo Usín, del monobloque ACTUAR, fue entrevistado este sábado en Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3). Desde allí, trazó un diagnóstico sobre los resultados de las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, en las que el frente oficialista Por San Juan quedó en segundo lugar detrás del peronismo. También habló sobre la reforma electoral, el presupuesto 2026 y el rol que podría tener el vicegobernador Fabián Martín en el Congreso o en la Legislatura.

“Felicitar a quienes han sido electos, van a tener la tarea de defender a San Juan independientemente del color político”, dijo Usín en el arranque de la entrevista, bajando el tono a la contienda electoral y enfocándose en la necesidad de “seguir defendiendo los intereses de la provincia”.

En su repaso por los resultados, el legislador reconoció que el oficialismo esperaba un escenario adverso: “Siempre supimos que iba a ser difícil. La decisión que tomamos —no firmar con La Libertad Avanza y apostar por el vicegobernador como cabeza de lista— no fue la más fácil. Nosotros priorizamos el ADN del frente: trabajar por San Juan y por las familias sanjuaninas”.

Usín remarcó que la gestión de Marcelo Orrego es “el primer gobierno no peronista en 20 años” y que la elección sirvió para “mantener la impronta” en medio de una fuerte polarización nacional. “No escapamos al apoyo a la gobernabilidad de Milei, pero con los límites que el interés de la familia sanjuanina ponía. Mantuvimos la banca que había que mantener y eso nos permitió abrir canales de diálogo institucional con el Gobierno nacional”, evaluó.

Sobre la modernización del sistema electoral, tema que DIARIO DE CUYO reveló tras la reunión del bloque orreguista en Casa de Gobierno, Usín fue enfático: “La eliminación de la Ley de Lemas, que fue instalada por el uñaquismo, no es sólo una idea, sino una promesa de campaña. Estamos cumpliendo la palabra”.

El diputado explicó que el proyecto del oficialismo ingresó a comisión a fines de 2024 y que ahora se están “ajustando detalles y articulado”. “Hay otros proyectos presentados por el bloquismo y el peronismo. Lo ideal sería sacar las mejores ideas de cada uno y construir un sistema electoral superador y moderno. Ningún sistema garantiza ganar elecciones. Tenemos que mirar hacia el futuro y abrazar la Boleta Única Papel, sin lemas y de manera directa”.

Respecto de las internas, planteó que deben ser abiertas y simultáneas, pero no obligatorias, con una mirada sobre la transparencia y el financiamiento: “Hay que dar garantías de participación y adecuar económicamente la situación. Lo importante es evitar cambiar las reglas sobre la hora y dar certidumbre política”.

El debate por el Presupuesto y la reunión con Santilli

Usín también adelantó que el Presupuesto 2026 sanjuanino dependerá de las negociaciones que encare el gobernador Orrego con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. “El lunes Orrego viaja a Buenos Aires. Buscará que el Presupuesto nacional contemple las necesidades de San Juan. Una vez aprobado ese presupuesto, tendremos el bosquejo de la ley de leyes provincial”, explicó.

El legislador señaló que las sesiones ordinarias se extenderán hasta el 30 de diciembre, pero estimó que el tratamiento del Presupuesto y la Ley Tributaria “podría darse recién en una extraordinaria de enero”. “Quizá en las Fiestas estemos votando el Presupuesto”, señaló.

El sucesor de Quattropani

Consultado sobre el futuro fiscal General de la Corte, tras la muerte de Eduardo Quattropani, Usín subrayó que el proceso fue “serio y competitivo”: “No es menor quién dejó el cargo, porque Quattropani le puso un sello personal. No necesariamente el sucesor debe ser igual, pero sí sensato. La terna que elevó el Consejo de la Magistratura —donde figura el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el candidato del oficialismo— es idónea”.

Adelantó que el interbloque del oficialismo definirá una posición común: “Vamos a tener una reunión interna para escuchar el informe de la comisión de Justicia y Seguridad. Buscaremos un consenso dentro del espacio y después con el resto de la Cámara”.

Si Fabián Martín asume en el Congreso

Finalmente, el diputado analizó las implicancias de una posible asunción del vicegobernador Fabián Martín como diputado nacional. “Estoy seguro de que siempre tuvo la intención de asumir. Pero hay cuestiones institucionales que se deben evaluar. Si estamos ajustados de números en la Cámara, perderíamos un diputado. Las sesiones antes del 10 de diciembre nos ayudan al poroteo”, dijo con sinceridad.

Usín aseguró que el oficialismo tiene “tranquilidad legislativa”, pero reconoció que la salida de Martín podría alterar los equilibrios internos: “El vicegobernador cumple funciones clave, tanto en el reemplazo del gobernador como en la presidencia de la Cámara. Cualquier decisión tendrá que evaluarse con responsabilidad”.