Murió Eduardo Pósleman, histórico dirigente bloquista sanjuanino En las últimas horas se conoció el fallecimiento del reconocido político, ex gobernador y senador por San Juan.

Se conoció en las últimas horas el fallecimiento de Eduardo Pósleman, una de las figuras del Partido Bloquista.

Abogado y hombre que dedicó su vida pública al bloquismo. En 2021 fue distinguido por la Cámara de Diputados como “Ciudadano ilustre”.

Su nombre tiene relevancia en la historia política del partido al que perteneció, al igual que su padre, don Azad Pósleman, a quien acompañaba desde niño a los encuentros partidario; pero también se ubicó en momentos claves de la historia provincial.

Entre los años 73 al 76, el Comité Central le asigna la tarea de reorganizar y formar los cuadros orgánicos de la Juventud Bloquista; en 1981 ,el gobernador Javier Rodríguez Castro lo designa director del Banco San Juan.

Luego, en 1982 es designado por Leopoldo Bravo como gobernador interino. En el retorno de la democracia y ya con Bravo elegido democráticamente, Pósleman volvió a ser ministro de Gobierno.

También fue activo partícipe de la reforma de la Constitución Provincial de 1986, elegido uno de los cuatro constituyentes del Partido Bloquista. El repentino fallecimiento del senador Francisco Gil requirió una vez más de Eduardo Pósleman. Le tocó reemplazarlo en el Senado de la Nación desde febrero de 1989 hasta diciembre de 1992.