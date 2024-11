Nueva embestida de Quattropani por los horarios de Flagrancia: dijo que debió asignar dos fiscales de otras UFIs por el “amontonamiento” de audiencias El Fiscal General envió otra nota a la Corte pidiendo que se habiliten audiencias en horario vespertino.

El Fiscal General Eduardo Quattropani otra vez recurrió a la Corte de Justicia por los horarios de Flagrancia, poniendo énfasis en que debió asignar dos fiscales de otras UFIs por el “amontonamiento” de audiencias. Lo que busca el jefe del MPF es que se habiliten audiencias en horario vespertino.

Quattropani sostuvo que, en la nueva nota presentada este jueves a la Corte, reitera “la imperiosa necesidad para el correcto funcionamiento del Sistema de Flagrancia, de que la Secretaría Administrativa trabaje con el personal pertinente en horario vespertino”. Denunció además que “las decisiones de la burocracia administrativa ponen en serio riesgo la correcta prestación del servicio”.

En la nota, el Fiscal General expuso lo que pasó el día 11 de este mes, mostrando las audiencias con sus respectivos horarios y fiscales:

-Dra. Paula Carena:

1) C/ Díaz yCortez: 9:00 hs.

2) C/ Molina: 12:00 hs.

3 C / Martínez: 11:00 hs.

4) C/ Riveros: 10:00 hs.

-Dra. Virginia Branca:

1) C/ Mariño: 9:15 hs.

2) C/Vera: 12:00 hs.

3) C/ Arrieta y Parra: 13:00 hs.

-Dr. Mariano Juárez:

1) C/ Contanza: 9:15 hs.

2) C/ Ibañez: 11:00 hs. Dr. Mario Panetta:

1) C/ Jofré: 10:00 hs. 2) C/ Ortega: 13:00 hs.

-Dr.Fernando Bonomo:

1) C/ Ponce: 10:00 hs.

2) C/ Díaz yContreras: 11:00 hs.

3) C/Maldonado: 12:00 hs.

4) C/ Yacanto: 13:00 hs.

5) C/Barrionuevo Kevin Lucas 13:30 hs.

“Como se advertirá, se ha debido asignar como refuerzo un Fiscal de CAVIG y un Fiscal de ANIVI para responder al ‘amontonamiento’ de audiencias decidido por el aparato administrativo, el que, al parecer, no parece dispuesto a trabajar en horario vespertino, aún cobrando, en algún caso, plus. Que, a más, tal se dijo con anterioridad, el ‘amontonamiento’ de audiencias impide que los Fiscales de Flagrancia concurran al lugar del hecho, pues deben estar en las mismas”, se quejó Quattropani.

Por otro lado, volvió a cargar contra los “infantiles operativos comunicacionales filtrando planillas que constituyen la confesión lisa y llana de lo denunciado ni alegando, con ignorancia supina, que se ponen audiencias sólo cuando hace falta según su burócrata visión”.

Lo que pretende el líder del MPF es que la Corte de Justicia le ordene a la Secretaría Administrativa que se fijen audiencias en horario matutino y vespertino, específicamente de 07:30 a 14 y de 16:30 a 21:30, distribuyendo el 50% de las audiencias en al mañana y el otro 50% en la tarde. “Mientras ello no ocurra, los Fiscales se verán impedidos de concurrir a los lugares donde se producen los hechos cuando ello suceda en horario matutino, lo que aparece como una consecuencia no querida e inadmisible cuando su causa sea la negativa a trabajar mañana y tarde o formar equipos para ello”, afirmó.