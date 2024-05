Nuevas críticas de Cristina Fernández al Gobierno: “Ideas y funcionarios que no funcionan” Apuntó contra la falta de entrega de alimento a comedores y la desinversión en infraestructura energética.

A través de sus redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner expresó su rechazo a la gestión de Javier Milei a partir de dos sucesos de la última semana: el acopio de mercadería que debería ser destinada a comedores y la importación de gas por la falta de finalización de obras en los gasoductos.

“Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas”, tituló su publicación la expresidenta, quien entendió que en la Argentina se están expresando las “consecuencias económicas de ideas que no funcionan (superávit o muerte… aunque sea trucho)”.

Posteriormente, se refirió a la importación de gas de la última semana: “Si este gobierno hubiese continuado con el ritmo y el calendario previsto para las obras de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner en las localidades de Tratayen y Salliqueló, Argentina, entre los meses de mayo y agosto, hubiera importado casi 18 barcos menos de GNL y ahorrado la bonita suma de 450 millones de dólares. Además, ninguna fábrica hubiera parado su producción y ningún argentino suspendido su trabajo por falta de GNC para su auto”.

Además, consideró que en la falta de entrega de alimentos se reflejan las “consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan (porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto)”: “Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo (equivalentes a casi 10 millones de litros), de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio”.

“Comedores comunitarios que por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía. Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos”, dijo Cristina Kirchner y concluyó preguntando: “Y si nadie hubiera reclamado o denunciado nada… ¿Qué hubiera pasado con esa comida?”.

Este viernes, la titular de la cartera ordenó la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento y, además, dispuso el despido de De la Torre por no informar al respecto de la situación de esta mercadería. El ahora exsecretario de Niñez y Familia era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa la denuncia realizada desde el Ministerio de Capital Humano hacia el hombre ligado a Patricia Bullrich: “Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones”.

“Como corresponde y porque es su obligación como funcionaria pública, la ministra Pettovello hace la denuncia en la oficina anticorrupción. Somos respetuosos de todos los involucrados que no es sólo de la Torre”, agregó.

El Gobierno, a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó justificar el faltante de gas, aseguró que no hubo mala praxis y descartó cambios en el plan de obra pública: “Los pagos a los contratistas están al día”.

En sus declaraciones, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) negó falta de previsión en la construcción y finalización sobre las obras relacionadas al suministro del gas. “No hubo ni medio milímetro de imprevisión. Para nada”, señaló.

Y agregó: “En lo que respecta al gasoducto todo sigue sus pasos normales. Me parece que acá hay que desmitificar el barco de Petrobras que vino porque la demanda no podía ser satisfecha con el gas local. Hay que entender que cuando tenés un problema de faltante, independientemente de la razón, la Argentina tiene que ser abastecida con exportación”.

Es en este marco que el Poder Ejecutivo descartó modificaciones en el esquema de construcción y avance sobre las obras. “No va haber ningún cambio en el plan de obra pública y en términos de la infraestructura de gas, así como nunca dije que había obras frenadas ni que eso se iba a frenar. Se está trabajando en ello y la importación en meses de mucha demanda efectivamente así tiene que funcionar, cuando no tenés la oferta suficiente, lo solucionás con importación. Y cuando haya sobrante de gas, se exportará”, explicó Adorni.