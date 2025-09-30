Nueve empleados del Hospital Privado y Cimyn fueron despedidos: ATSA ya tomó medidas Desde el sindicato de la sanidad dijeron que buscarán revertir las cesantías.

Una situación compleja viven por estos días 9 trabajadores que supieron pertenecer al Hospital Privado y a CIMYN. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) ya tomaron cartas en el asunto defendiendo el derecho de los trabajadores y avisaron que buscarán revertir las cesantías.

En diálogo con Radio Light, Alfredo Duarte, secretario general del gremio, contó que todo comenzó hace aproximadamente entre 20 y 30 días, cuando la patronal despidió a nueve trabajadores del Convenio 122, que corresponde al sector de sanidad y que hace referencia a la crisis de la institución. Pero Duarte aseguró que el Colegio Médico no cumplieron con los procedimientos legales para acreditar ninguna crisis la empresa debería justificar su estado financiero ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. “Ellos declaman esto, pero no hacen las presentaciones como corresponde para demostrar tal situación”, expresó.

ATSA ya realizó una presentación formal en la Subsecretaría de Trabajo provincial, donde logró que se dictara la conciliación obligatoria “para que no se sigan produciendo despidos en esa institución”. Además se hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La crisis en el Instituto Médico San Juan se viene profundizando desde mayo de este año, cuando se quedaron sin jefe médico y hubo una drástica reducción de las guardias, impactando de lleno en el salario de los trabajadores. Según el gremialista, el acuerdo que se había logrado en la conciliación obligatoria anterior consistía en mantener las fuentes de trabajo y no producir ningún tipo de despidos. Sin embargo, denunció que con los nueve despidos recientes, las autoridades del Colegio Médico “hacen caso omiso” a esa situación y están “violando todos los acuerdos” a los que se había llegado previamente.