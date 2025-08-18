Orrego: “Claramente, Fabián Martín es la persona indicada” El gobernador habló en rueda de prensa, horas después de informarse las candidaturas.

En una rueda de prensa, el gobernador Marcelo Orrego respaldó firmemente la candidatura de Fabián Martín y explicó por qué es el indicado.

“Nosotros veníamos sosteniendo desde el primer día que aquella persona que tuviese un estado de instalación y que además le ofrecieron los sanjuaninos esa voz firme en el Congreso, era quien tenía que encarar este proyecto. Claramente, Fabián Martín es la persona indicada”, aseguró el mandatario.

Al tiempo que agregó: “Fabián es sólido, consistente, querido por la sociedad y viene trabajando conmigo hace mucho tiempo”.

Orrego afirmó que la elección no tuvo que ver con especulaciones políticas, sino que los guió la convicción de que el vicegobernador era el mejor candidato . “No titubeamos mucho en esto. El hombre o la mujer que esté en mejores condiciones de poder representar a los sanjuaninos debía estar al frente, y Fabián claramente lo está. No especulamos ni un minuto, ni siquiera un segundo”.

El Gobernador también destacó cómo desarrolla su gestión con fondos propios. “, No recibimos obras nacionales, ni programas de salud, ni fondos de conectividad o incentivo docente. Sin embargo, gracias al esfuerzo de los sanjuaninos, seguimos inaugurando escuelas, centros de salud y obras públicas” afirmó.

“Yo quiero que a cualquier presidente le vaya bien, pero primero está San Juan. Mi compromiso es con la provincia, y por eso vamos a ir a una campaña casa por casa para pedir el apoyo de la gente. No especulamos, nos jugamos enteros por el bien de los sanjuaninos” dijo