Orrego encabezó una nueva entrega de viviendas, esta vez en Rawson Se trata del Complejo Jacarandá donde 72 familias recibieron las llaves de sus departamentos.

Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego entregó las llaves de su vivienda propia a 72 familias. Fue en el Complejo Jacarandá del CGI del Personal del Banco San Juan, ubicado en el departamento Rawson.

La entrega representa un paso más en el sueño cumplido de la casa propia, un derecho fundamental que mejora la calidad de vida y fortalece el tejido social. Acompañaron además, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; directora del IPV, Elina Peralta; diputadas Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, demás funcionarios provinciales y departamentales.

“San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública en el país, porque creemos profundamente en su valor. La obra pública es fundamental: significa hospitales, escuelas, ambulancias, hogares para las familias. Una vivienda se transforma en hogar cuando es habitada con sentimientos, proyectos y momentos compartidos” aseguró el Gobernador durante el acto.

Agregó que “a pesar del contexto adverso y de no contar con los recursos que tuvieron gobiernos anteriores, seguimos adelante con austeridad y compromiso. Hoy no existen los fondos nacionales que antes sostenían programas clave: conectividad, incentivos docentes, subsidios al transporte. Ahora, todo lo sostiene el gobierno provincial y el esfuerzo de los sanjuaninos. Este gobierno cumple día a día con la confianza prestada por los sanjuaninos. No nos regalaron nada. La única manera de salir adelante es juntos, construyendo un destino común con trabajo, unidad y compromiso”.

Se trata de un conjunto de departamentos de 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 8 bloques de 9 unidades cada uno, organizados en 3 niveles: planta baja, primer piso y segundo piso. Su disposición de diseño urbano escalonada, responde a la idea de optimizar la ventilación cruzada y el aprovechamiento de la iluminación natural norte-sur. Además, los bloques están ubicados en el lateral oeste de la parcela, lo que permite la disponibilidad de 72 espacios para estacionamiento, y una circulación eficiente para vehículos y peatones.

La concreción de estas obras es posible gracias al esfuerzo del Gobierno de San Juan, que con fondos provinciales reactivó la construcción de barrios en distintos puntos del territorio. Esta política pública no solo garantiza el acceso a un derecho esencial, sino que también impulsa el empleo, la obra local y el bienestar de las familias sanjuaninas.