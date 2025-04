Orrego entregó las llaves del barrio Puente Verde a sus nuevos vecinos El gobernador encabezó el acto que benefició a los 44 adjudicatarios.

Un día histórico vivieron durante la jornada de este lunes vecinos y vecinas de Iglesia. Es que, de manos del gobernador Marcelo Orrego, recibieron las llaves de su vivienda propia. Fue en el marco de la entrega del barrio Puente Verde. Acompañaron al mandatario funcionarios provinciales departamentales y familiares de los flamantes adjudicatarios.

Fueron 44 casas las construidas dentro de este complejo habitacional. Los prototipos están diseñados con dos dormitorios, un baño, estar-comedor-cocina, con un espacio para lavarropas en el interior y una pileta de lavar en el exterior.

Durante la entrega, Orrego dijo: “Hoy no es un acto más: muchas familias dejan de preocuparse por el clima y empiezan a vivir en su casa, que pronto será un hogar lleno de amor, aniversarios y sueños cumplidos. Estas viviendas no son solo estructuras, son el fruto de un sistema solidario que debemos cuidar. A pesar de no contar con los recursos que tenían gestiones anteriores, San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública.

Con austeridad y responsabilidad, seguimos avanzando, porque la gente nos dio su confianza para resolver lo que solos no pueden. Y hoy, junto a estas casas, también hicimos realidad el boleto educativo gratuito, para que cada niño y docente llegue a la escuela y pueda soñar con un futuro mejor”.

Características de las viviendas

Las viviendas se construyeron con sistema tradicional, estructura de hormigón armado, muros de ladrillones cerámicos y techos de chapa prepintada tipo Termopanel.

Tienen pisos y revestimientos cerámicos, cielorrasos pintados, y muros interiores y exteriores con terminaciones en látex.

La carpintería es de aluminio con mosquiteros y la puerta principal es de tablero macizo.

El baño y la cocina están completamente equipados, y hay adaptaciones para personas con discapacidad. Cuentan con instalaciones eléctricas, agua potable, termotanque eléctrico, caloventor y desagües conectados a la red (sin gas ni termotanque solar).

La infraestructura urbana incluye calles enripiadas, redes de agua, cloacas y electricidad, alumbrado público, veredas, pasantes, puentes peatonales, señalética, espacios verdes con bancos, árboles y riego individual.

Cabe destacar además que en este marco, Obras Sanitarias refuncionalizó una perforación de la zona instalando una electrobomba de 50 HP, Tablero eléctrico e Instalación de Nexo a red existente en CPVC 250 mm, 250 metros para abastece con agua potable a loa vecinos del lugar.