Orrego agradeció a los sanjuaninos “por el apoyo” y Martín resaltó la banca que conservó el oficialismo En el búnker del oficialismo provincial se congregaron los candidatos de Por San Juan, con el gobernador a la cabeza.

El gobernador Marcelo Orrego se subió junto a los candidatos del Frente Por San Juan al escenario del búnker del oficialismo en Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino. Desde allí emitió un mensaje tras conocer los resultados de las Elecciones Legislativas celebradas este domingo.

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el Frente Fuerza San Juan lideró la votación con Cristian Andino a la cabeza, seguido por Fabián Martín del orreguismo y finalmente Abel Chiconi de La Libertad Avanza.

“Hubo un escenario de polarización muy importante donde en San Juan logramos romperla y logramos conservar una banca de diputados”, aseguró Orrego. “Es una elección muy difícil de leer”, siguió.

“Pero yo quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confirmaron en nuestros candidatos y también por quienes siguen apoyándonos porque estamos pensando todos los días cómo mejorar la vida de los sanjuaninos. Así que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y a seguir trabajando todos los días por San Juan”, cerró.

A su vez, Fabián Martín, quien se aseguró la banca en la Cámara de Diputados, agradeció a los sanjuaninos “que en paz fueron a emitir su voto”.

“El gobernador lo dijo claramente, es una elección nacional donde hemos mantenido nuestro legislador nacional. El próximo 10 de diciembre asumiré la banca de María de los Ángeles Moreno y lo haré defendiendo los sanjuaninos. Por supuesto, felicitar a Cristian Andino y a Abel Chiconi porque también van a representar a San Juan”, finalizó.