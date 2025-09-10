Orrego miró con buenos ojos al nuevo ministro del Interior: “Pondera lo federal, que es lo que venimos pidiendo” El primer mandatario provincial sostuvo que es "una figura interesante".

Luego de la designación del ministro del Interior, Lisandro Catalán, el gobernador Marcelo Orrego opinó sobre el funcionario nacional y dijo que “conoce todos los temas” de la privincia porque “nos hemos reunido muchas veces. Lo importante es que pueda dar respuestas, sobre todo en rutas nacionales”, destacó el primer mandatario provincial, en rueda de prensa, durante la inauguración de obras del Instituto Superior de Educación Física.

El gobernador sostuvo que el flamante funcionario sabe sobre las necesidades de San Juan y los planteos que le ha hecho en otras oportunidades: “Es una persona que no tengo que decirle las cosas nuevamente, debido a que he tenido la posibilidad de muchas oportunidades de expresárselas”.

Finalmente, recordó que muchas obras nacionales las ha adoptado la Provincia por lo que enfatizó en “una buena comunicación y debe ser respetuosa y prudente” para avanzar.