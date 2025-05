Orrego también denunció a la cantante santiagueña que usaba el CUIT de gobernadores para comprar ropa en el exterior La joven acusada rompió el silencio y dijo que no sabía lo que hacía.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se sumó a la lista de dirigentes que fueron víctimas de Valentina Olguín, una cantante e influencer santiagueña de 27 años que empleó datos fiscales de varios mandatarios para comprar ropa en el exterior. También usó los datos fiscales de los gobernadores de Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, San Luis y Entre Ríos

En rigor, Orrego fue uno de los primeros mandatarios en denunciar a Olguín, el 10 de marzo pasado, ante la justicia de su provincia. En su presentación alertó que en octubre de 2024 se había utilizado ilegalmente su identidad para una compra que fue enviada al domicilio de Olguín en CABA, a través de la empresa de correo privada Fedex.

Orrego volvió a exponer los hechos recientemente, ante un pedido de la Justicia de Tucumán, que investiga una denuncia realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Durante el cuestionario, el mandatario sanjuanino ratificó que el año pasado Olguín compró vestimenta en el exterior utilizando sus datos fiscales sin su autorización.

En las últimas horas, la cantante habló . “No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes”

“Pensé al azar en gente que por ahí tenga cargos más expuestos. Realmente fue al azar y no fue intencionado a lo político, sino para facilitar el ingreso de los paquetes y que no los sigan reteniendo”.

¿Quién es Valentina Olguín?

Olguín, con una carrera solista y una cantidad significativa de seguidores en redes sociales, enfrenta acusaciones que incluyen falsificación de documentos, evasión fiscal y uso indebido de información protegida, según detalles del caso.

MIRA TAMBIÉN Cúneo Libarona anunció el cierre de 13 programas “ideológicos” del extinto Ministerio de la Mujer

Desde sus inicios, Olguín fue parte de la banda “Dame 5”, apadrinada por Fer Vázquez, líder de Rombai. En 2021, decidió lanzarse como solista y ha logrado mantener un alto perfil en plataformas como Instagram y TikTok, reuniendo miles de seguidores. La joven, implicada en el uso de datos personales para la importación de ropa de alta gama, defendió sus acciones citando desconocimiento y aclaró que no hubo fines comerciales involucrados en dichas compras, según señaló en una entrevista con LN+.

En su defensa, Olguín explicó que las prendas recibidas a modo de colaboración desde Estados Unidos fueron gestionadas inicialmente a través de su información personal y, al haberse agotado su cupo y el de su familia, recurrió a datos de otros, como los mencionados gobernadores. Subrayó que no hubo ninguna transacción financiera de sus cuentas o tarjetas, sino únicamente el uso indebido de sus identidades fiscales para saltear restricciones aduaneras impuestas a finales de 2024.