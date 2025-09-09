Orrego analizó las elecciones en Buenos Aires y apuntó al impacto en el Gobierno de Milei El gobernador sanjuanino analizó el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y lo consideró un llamado de atención al oficialismo nacional.

El gobernador Marcelo Orrego se pronunció sobre el resultado de las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, celebradas el domingo pasado. Según sostuvo, el triunfo de Fuerza Patria marca un fuerte mensaje para el Gobierno nacional.

El mandatario habló del tema en Sarmiento, durante la inauguración de las obras de repavimentación de la Ruta 153. Allí, remarcó que lo sucedido en Buenos Aires se suma a una tendencia que también se registró en provincias como Salta, Santa Fe y San Luis. Sin embargo, advirtió que el trasfondo es claro: “La gente brinda un mensaje. Es claro que al presidente se le está diciendo ‘hagámoslo de otra manera'”.

En esa línea, Orrego pidió un cambio de rumbo: “Empecemos realmente a generar diálogo, a generar los consensos necesarios, porque claramente, en esta familia tan grande que es la República Argentina, necesitamos absolutamente todo eso”.

Para el gobernador sanjuanino, el resultado electoral puede marcar un punto de inflexión para la gestión nacional: “Esto va a ser un antes y un después para el gobierno nacional”, afirmó, al tiempo que planteó que se deben replantear cuestiones claves como las rutas, los hospitales y la educación pública, sobre todo en el interior del país.

Finalmente, Orrego se refirió a la mesa de diálogo federal convocada por la administración de Javier Milei, aunque aclaró que aún no recibió una invitación formal. “Yo entiendo que tiene que ser de esa forma, poder tener una charla normal y habitual, como la que debe tener un gobernador con cualquier presidente, para exponer los problemas que tienen los ciudadanos argentinos. De esa manera, estoy seguro de que vamos a encontrar resoluciones más rápidas y con mayor celeridad. Si no es posible del todo, veremos de qué manera podemos colaborar”, concluyó.