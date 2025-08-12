Paritarias docentes: los gremios siguen sin aceptar la propuesta del gobierno La negociación continuará el jueves 14 de agosto.

El lunes por la noche los docentes y el gobierno no se pusieron de acuerdo y la reunión paritaria pasó a cuarto intermedio. Es la segunda reunión de la tercera instancia de negociación paritaria docente 2025 entre el Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET.

En el encuentro, presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, las partes no lograron conciliar y después de “arduas negociaciones”, dijeron, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 14 de agosto, a las 14 horas, nuevamente en el Ministerio de Educación.

La propuesta que el gobierno elevó a los gremios docentes la semana pasada para discutir en esta instancia paritaria y que aún no convence a los gremios, incluye :

-Un incremento en el mes de octubre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de julio, agosto y septiembre, según el IPC.

-Un incremento para el mes de diciembre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de octubre y noviembre.

-Un incremento en las asignaciones familiares para el mes de agosto, de acuerdo al IPC de los meses de mayo, junio y julio.