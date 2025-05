Paro de colectivos en San Juan: finalmente, Educación informó qué pasará con las inasistencias a clases Pasadas las 9.30 de este martes, desde la cartera ministerial se informó de la decisión.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) lleva adelante una medida de fuerza este martes y por 24 horas en todo el país, con acatamiento del 100% en San Juan.

A pesar que el Gobierno provincial declaró “ilegal” la medida a través de la Subsecretaría de Trabajo y la advertencia de los empresarios dueños de colectivos de descontar el día y el ítem presentismo, el gremio decidió avanzar con el paro total de actividades.

COMUNICADO

El ministerio de Educación informa que las clases en el dia de la fecha son normales.

Sin embargo entendemos que, aunque el paro que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional no fue debidamente notificado, la falta de transporte público dificulta para algunos estudiantes y docentes la llegada a los establecimientos educativos.

Por lo tanto se informa que en el día de la fecha no correrá la falta para los alumnos ni para los docentes, no se tomarán evaluaciones y no se dictará tema nuevo, como sucede ante una medida de esta naturaleza que deja sin transporte a quienes se movilizan en colectivo.