Paro de colectivos en San Juan: qué pasará con las inasistencias de los alumnos a clases

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) lleva adelante una medida de fuerza este martes y por 24 horas en todo el país, con acatamiento del 100% en San Juan.

A pesar que el Gobierno provincial declaró “ilegal” la medida a través de la Subsecretaría de Trabajo y la advertencia de los empresarios dueños de colectivos de descontar el día y el ítem presentismo, el gremio decidió avanzar con el paro total de actividades.

En este contexto, decenas de familias se comunicaron con esta redacción consultando sobre si las inasistencias a clases serán o no justificadas para el caso de los alumnos que se movilizan en micro.

Desde anoche, este medio se comunicó con el Ministerio de Educación de la provincia para tratar de entregar una respuesta a los papás y no hubo ningún tipo de respuesta. Es decir, no se sabe de manera oficial qué sucederá con los alumnos que este martes no asistan.