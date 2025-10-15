Paro nacional de CTERA: el Gobierno provincial confirmó que no les descontará el día a los docentes que adhirieron Desde Educación indicaron la medida que tomaron con respecto al paro del martes 14 de octubre.

Este martes 14 de octubre, dos gremios provinciales como UDAP y AMET se adhirieron al paro nacional de CTERA, que dispuso de una medida en todo el país sin asistencia a las escuelas y con una movilización al Congreso Nacional.

En este sentido, el acatamiento en San Juan fue del 98%, según dijo la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, en diálogo con DIARIO DE CUYO. La convocatoria de CTERA responde a la falta de convocatoria por parte del Gobierno de Javier Milei a la paritaria nacional del sector. También reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad, ambos ítems que dejó de enviar la Nación y, en el caso de San Juan, se tuvo que hacer cargo.

Por su parte, el diálogo con Radio Sarmiento, la ministro de Educación, Silvia Fuentes, fue consultada sobre qué pasara con el descuento a los docentes que no asistieron a sus lugares de trabajo. ” creemos que no es necesario. Siempre vamos a estar del lado del docente, para darle lo mejor en educación a la provincia. Creemos que no se va a descontar”, cerró.

Luego, en una entrevista dada a Radio Light, la funcionaria dijo que “nosotros hemos tomamos, tanto el secretario de la Gobernación como el ministro de Hacienda, la decisión de que no vamos a perjudicar a los docentes este en esta pelea que es de los gremios con Nación. No vamos a influir en nuestros docentes con los que venimos trabajando con ellos mancomunadamente”.