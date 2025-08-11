Confirmaron que Patricia Bullrich no viene a San Juan: iba a participar de un acto vinculado a la seguridad en las canchas de fútbol Su presencia era para ser parte de la presentación de Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos.

Finalmente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no llegará a la provincia San Juan tal como estaba previsto, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.

En rigor, las funcionaria llegaba para encabezar el Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos que busca ponerle coto a los graves problemas de violencia, principalmente, vinculados al fútbol.

Hasta el momento no se confirmaron los motivos de la ausencia en San Juan de Bullrich, que iba a poner pie en la provincia por primera vez desde que es funcionaria de Javier Milei.

De todos modos, igual se realizará y tendrá en su lugar a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad y N°2 de Bullrich.

Así las cosas, la actividad contará también con la presencia del gobernador Marcelo Orrego.