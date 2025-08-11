Finalmente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no llegará a la provincia San Juan tal como estaba previsto, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.
En rigor, las funcionaria llegaba para encabezar el Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos que busca ponerle coto a los graves problemas de violencia, principalmente, vinculados al fútbol.
Hasta el momento no se confirmaron los motivos de la ausencia en San Juan de Bullrich, que iba a poner pie en la provincia por primera vez desde que es funcionaria de Javier Milei.
De todos modos, igual se realizará y tendrá en su lugar a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad y N°2 de Bullrich.
Así las cosas, la actividad contará también con la presencia del gobernador Marcelo Orrego.