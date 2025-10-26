Por las elecciones, el Registro Civil abrirá en horario extraordinario este domingo La ampliación de la atención es para hacer entrega de los DNI que tramitó la gente, garantizándole el derecho a votar.

El Registro Civil y Capacidad de las Personas abrirá en horario extraordinario durante el fin de semana para la entrega de DNI. Así lo anunciaron desde el Ministerio de Gobierno para informar a la ciudadanía. El objetivo de la ampliación del tiempo de atención es que los sanjuaninos puedan retirar a tiempo el DNI que tramitó y poder votas en las elecciones del próximo domingo.

Desde el ministerio informaron, además, que el Registro Civil abrirá con este horario extraordinario el domingo 26 de octubre, en la sede central y en las distintas delegaciones departamentales para llevar a cabo la entrega de los DNI. También agregaron que la atención se realizará en horario de corrido.

Estos son las delegaciones habilitadas para la entrega de DNI y los horarios de atención.

Domingo 26 de octubre: de 8 a 14, en la Sede Central del Registro Civil.