“Provincias Unidas” ya tiene la lista completa de candidatos en San Juan: la encabeza el experonista Baistrocchi Es el espacio que responde a un grupo de gobernadores.

El 17 de agosto termina el plazo para inscribir a los candidatos que jugarán en octubre en las elecciones legislativas y, de a poco, se van confirmando los nombres, a la espera de los tres “tanques” que aun mantienen el hermetismo: LLA, peronismo y el orreguismo.

Intertanto, otros empiezan a darle forma a sus listas y uno de ello fue el espacio de “Provincia Unidas”, que en el país lo representan un grupo de gobernadores.

En la provincia, este espacio lo integran Hacemos por San Juan, Coalición Cívica, el Partido Socialista y la Agrupación Para Adelante, éste último responde a Facundo Manes a nivel nacional.

LOS CANDIDATOS

Titulares

1-Emilio Baistrocchi, exintendente por la Capital del peronismo, entre otros cargos

2- Paola Díaz, una docente de educación técnica del departamento de Calingasta.

3- Pedro Rodríguez, un Comisario Mayor retirado de Caucete que se ha desempeñado en diferentes distritos de la provincia y que hoy está vinculado al hockey sobre patines.

Suplentes

1- Silvia Guevara, oriunda de Jáchal, Licenciada en Trabajo Social y que actualmente se desempeña en el Ministerio de Salud de la Provincia

2- Martín Vega Sánchez, un abogado del medio que acompañó a Baistrocchi en su gestión en Capital.

3- Natalia Castro, del socialismo, docente y licenciada en Ciencias de la Educación del departamento de Albardón.

SOBRE PROVINCIAS UNIDAS

Los cinco gobernadores que integran este frente político autónomo de La Libertad Avanza y del kirchnerismo, está integrado por los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, dieron el segundo paso, después de que la semana pasada difundieron el denominado “Grito Federal”. Además, el correntino Gustavo Valdés, después de las elecciones a gobernador, se sumará a ese grupo.