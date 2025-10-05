Cristina Tejada, candidata de La Libertad Avanza: “Hay un grupo que secuestró el Congreso” La postulante sanjuanina a la diputación nacional por el partido de Javier Milei participó del programa de Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón. Contó sobre sus inicios en la política y su rol para combatir los abusos sexuales en la Iglesia Católica.

Este sábado, la candidata a diputada nacional en segundo término por La Libertad Avanza, Cristina Tejada, participó de Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3). La referente de Javier Milei en San Juan tuvo duras consideraciones respecto al manejo del Congreso de la Nación en relación a los vetos del Presidente. “Después del 26 de octubre, tiene que cambiar la situación en el Congreso. Hay un grupo que viene desde siempre y que ha secuestrado el Congreso. Son el kirchnerismo y aquellos que dicen que no son K, pero que parece que van a seguir con lo mismo de siempre”, aseguró.

Consultada por los periodistas, Tejada hizo un breve repaso sobre su incursión en política en una asociación de abogados provida durante los tiempos de debate de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. De acuerdo al relato, la mileísta arrancó con la ahora concejal de Dignidad Ciudadana en Capital, Mónica Lobos, en un grupo “por la defensa de la vida”. “Surgió a nivel nacional una iniciativa para que existan listas celestes. Dijimos que teníamos que involucrarnos para cambiar las cosas. El único partido con personería jurídica era Dignidad Ciudadana. Fomamos un frente celeste”, explicó.

También reveló su pertenencia a una comisión interna del Arzobispado de San Juan de Cuyo para combatir el abuso sexual dentro de la Iglesia. “Cuando el papa Francisco asume, plantea la tolerancia cero en cuanto a abuso sexual y los abusos en muchos aspectos. Por medio de distintas disposiciones, se armaron comisiones con laicos para que el sacerdote no sea juez y parte. Formo parte del primer equipo que se formó en San Juan. Hay comunicadores sociales, psicólogos, abogados. La comisión recepciona las denuncias de cualquier persona que haya sufrido un abuso por aquel que cumple una función o representa a la Iglesia. Se empieza un procedimiento canónico si el abuso fue cometido por alguien del esquema eclesiástico, sino se acompaña a la persona por si quiere hacer la denuncia en la Justicia ordinaria”, comentó.

En tanto, ya volcada a la campaña en San Juan para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, Tejada afirmó que los argentinos “estamos acostumbrados a la narrativa. Lo que se dice, no se condice con los hechos. Tenemos un gobierno que realiza hechos, pero quizá no nos gusta la discursiva. Estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen, sin ver lo que hacen. Creo que es un Presidente que se puso la camiseta de la valentía. Toma decisiones con un alto costo social. Son decisiones que nadie tomaba como el tema de los jubilados. Hoy no hay trabajadores activos, hay gente con planes sociales y trabajo en negro. Si no mejoramos eso, no vamos a tener, ni ellos ni nosotros, una buena jubilación, acorde y realista”.

En ese sentido, remarcó: “Es muy importante que los sanjuaninos entiendan que el Presidente necesita las herramientas para seguir con los cambios. Se viene una reforma laboral muy importante, una reforma impositva y grandes inversiones”.Además, consideró que “el Presidente no toma decisiones utilitarias, toma decisiones radicales. Van directamente al más vulnerable, a una mejor jubilación, a que las personas con discapacidad tengan la prestación que corresponde, a una universidad sin adoctrinamiento”.

Sobre los presuntos casos de corrupción de exfuncionarios del Gobierno nacional -caso Diego Spagnuolo- o la vinculación del candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert con el empresario ligado al narcotráfico, Fred Machado, la sanjuanina afirmó que los argentinos “entienden de dónde proviene el trabajo sistemático de manipulación de las cosas”.