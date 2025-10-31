Quintela reabre una vieja herida con San Juan: La Rioja quiere recuperar la mina Josemaría El gobernador riojano adelantó que buscará rediscutir el convenio limítrofe que, según él, le sustrajo a La Rioja parte del yacimiento de cobre y oro más importante del país.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reveló que su provincia abrirá un nuevo frente judicial y territorial contra San Juan para recuperar límites históricos y, con ellos, parte de la mina Josemaría, uno de los proyectos de cobre y oro más grandes de la Argentina.

En una entrevista en Canal 9 de La Rioja, al referirse a la potencial minero riojano, Quintela apuntó directamente contra el convenio que, según afirmó, despojó a La Rioja de parte de su territorio en la cordillera.

“La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que está en el límite con Argentina y que otrora fue riojana. Eso se entregó en un convenio ilegítimo e ilegal entre dos gobernadores, Carlos Enrique Gómez Centurión y Guillermo Domingo Iribarren. Eso hay que discutirlo, y lo vamos a discutir posiblemente el próximo año”, lanzó el mandatario.

La advertencia no es menor. Si la provincia avanza con el planteo, la Corte Suprema podría tener que intervenir en un conflicto limítrofe entre dos jurisdicciones, con una mina valuada en miles de millones de dólares en el centro de la escena.

Quintela no pasó por alto el impacto económico de Josemaría: “Esta mina va a requerir 4.000 trabajadores para la construcción de toda la estructura minera y luego quedará con 1.200 trabajadores permanentes”, destacó.

Al hablar de “compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraído”, Quintela busca una participación directa en las regalías y el empleo que genere el yacimiento. El planteo, en clave política, se suma a su narrativa de defensa del patrimonio riojano frente a la asfixia fiscal que denuncia por parte del Gobierno Nacional.

El gobernador también usó el caso Josemaría para trazar una diferencia entre el modelo minero riojano y el que atribuye a otras provincias.

“Lo que tenemos que buscar es que nuestra industria crezca, que genere riqueza, bienes, oportunidades laborales y que los trabajadores puedan vivir dignamente de su salario”, sostuvo.

Y remarcó que la expansión minera en La Rioja debe ser “agresiva pero responsable”, garantizando que los mineros, profesionales y proveedores sean riojanos.

Un nuevo frente político y judicial

La disputa por la mina Josemaría promete abrir un nuevo capítulo de tensión interprovincial. Mientras San Juan avanza con el desarrollo minero más ambicioso de su historia, La Rioja se prepara para reclamar lo que considera una “sustracción ilegal” de su territorio, analizó el portal Rioja Política.