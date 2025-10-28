Renunció un concejal del peronismo de Rivadavia por un acuerdo político: la razón El justicialista Martín Videla Belascoain deja la silla en el Deliberante. Asumirá Soledad Oropel. "Vamos a laburar para recuperar el departamento", aseguraron.

En medio de una reconfiguración interna dentro del peronismo de Rivadavia, el concejal Martín Videla Belascoain presentó su renuncia al Concejo Deliberante, formalizada el jueves 24 de octubre mediante una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, Carolina Correa Corts. Su salida se enmarca en un acuerdo político dentro del espacio “Rivadavia Inteligente”, del cual forma parte.

En la carta, Videla explicó que su decisión responde a la voluntad de “ceder mi banca como un acto de reconocimiento a mi compañera que me sucede, a la militancia y al compromiso de quienes día a día sostienen la construcción política en nuestro departamento”. La persona que ocupará su lugar será Soledad Oropel, también integrante del mismo sector interno del justicialismo.

Desde la agrupación confirmaron que la movida fue consensuada y forma parte de un proceso de reorganización política tras las últimas elecciones. En diálogo en off con DIARIO DE CUYO, uno de los miembros de Rivadavia Inteligente afirmó que Videla quedará “al frente del espacio que tenemos con Soledad y los chicos que nos fuimos del exconfiar (el espacio del excandidato a intendente Francisco Guevara). Tenemos que de alguna forma recuperar el departamento”.

De esta manera, el bloque peronista en el Concejo de Rivadavia no se ve alterado en su composición numérica, pero sí en su alineamiento interno, dado que el grupo de Videla y Oropel busca reconstruir presencia territorial y política luego de haberse alejado del sector guevarista.