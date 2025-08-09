Reunión de mujeres de LLA : “Somos protagonistas” Referentes políticas, profesionales, emprendedoras y artistas se reunieron en un evento que destacó el liderazgo femenino y su rol transformador en la sociedad.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Libertarias bajo el lema “Somos protagonistas”. La actividad estuvo coordinada por la Dra. María Eugenia Raverta, integrante del espacio de Patricia Bullrich y funcionaria del Gobierno Nacional, junto a la Fundación Mujeres que Inspiran, presidida por la Dra,Julia Echegaray.

El evento incluyó charlas, debates y exposiciones a cargo de Carla Puigdengolas, abogada y coach ontológico profesional especializada en oratoria, y Juliana Pallaro, artista autodidacta.

Además, se desarrolló una feria de emprendedoras con mujeres que llegaron desde distintos departamentos para exhibir y vender sus productos.

En el cierre, se contó con la presencia del Diputado Nacional de la Libertad Avanza , José Peluc, quien subrayó “la importancia y el rol de las mujeres que, con su trabajo, empeño e inteligencia, inspiran ideas, proyectos y, sobre todo, confianza, tanto en la vida cotidiana como en cargos de responsabilidad” “El apoyo la unión de ustedes las mujeres suman y dan confianza” más en estos tiempos difíciles donde nesecitamos coraje y toma de desiciones acertadas para seguir en este camino de libertad” concluyo,También agradeció a las participantes que viajaron desde los departamentos alejados para sumarse al encuentro.

Asimismo, participaron del encuentro funcionarias locales como la Lic. Lucía Gonzalez, directora del Museo Casa Natal Domingo Faustino Sarmiento; la Dra. Mariana Coria, directora de la oficina ANSES Rawson; y Victoria García, directora de ANSES Oficina del Bicentenario.

La jornada se desarrolló en el Salón de Actos del Hotel Ischigualasto, en Capital.