Ricardo Coca apuntó contra Cocinero: “Hace política patrullera” El secretario administrativo de la UNSJ desmintió las acusaciones del candidato a rector sobre un gasto millonario.

Las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aparecen en el horizonte y la disputa entre los candidatos ya se siente en el ambiente. Tras las declaraciones del candidato a rector Jorge Cocinero, quien anunció que pedirá explicaciones por un supuesto gasto de $170 millones en una capacitación para no docentes, el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, salió al cruce y lo acusó de hacer “política patrullera”.

Coca aseguró que hasta el momento no ha llegado ningún pedido formal sobre la rendición de cuentas y desmintió la existencia de un curso con esa inversión. “No sabemos de qué habla. Hasta que no presente una solicitud por vía administrativa, no podemos dar ninguna respuesta”, señaló en diálogo con Radio Light.

Además, acusó a Cocinero de lanzar denuncias sin fundamento para generar dudas en la comunidad universitaria. “Siembra sospechas, afecta la honorabilidad de las personas y luego ni siquiera se disculpa cuando se demuestra que no tiene pruebas”, apuntó.

Respecto a la supuesta capacitación, Coca explicó que lo que realmente hubo fue un encuentro nacional sobre el Sistema Informático Universitario (SIU), con la participación de más de 1.500 personas. También afirmó que el dinero invertido por la universidad estuvo destinado a obras necesarias. “Venimos de ocho años en los que Jorge (Cocinero) estuvo en la Secretaría de Obras y su desempeño estuvo muy por debajo de lo aceptable”, disparó.

El funcionario también respondió sobre el financiamiento de la campaña de Tadeo Berenguer, actual rector y candidato a la reelección. “La campaña aún no empieza y no hay dinero de la universidad en juego. Los candidatos afrontan sus gastos personales”, aseguró.