Rossi sobre las decisiones del Gobierno: “Hay un hartazgo social que el Presidente no lee” El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete señaló que la administración nacional piensa la economía al revés. "Es una doble vara que la gente percibe", dijo.

El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, analizó la reciente derrota legislativa del oficialismo y aseguró que responde a un cambio en el humor social frente a las políticas económicas del Gobierno.

El dirigente peronista señaló que la administración nacional “piensa la economía al revés” y que sus decisiones están profundizando el malestar ciudadano. “Lo que se vio en el Congreso es un reflejo del cansancio de la sociedad. Hay un hartazgo social que el presidente no lee”, sostuvo Rossi en diálogo con Splendid AM 990.

Según explicó, el ajuste implementado en los últimos meses impactó con dureza sobre jubilados, beneficiarios de pensiones y personas con discapacidad, mientras que ciertos sectores concentrados recibieron beneficios. “Para algunos no hay plata, para otros sí. Es una doble vara que la gente percibe y rechaza”, afirmó.

Rossi también cuestionó la prioridad que el presidente otorga al superávit fiscal y al pago de deuda por sobre el bienestar de la población. “Se está recortando en áreas esenciales, debilitando la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas, mientras se protege a sectores como la minería y el agro”, advirtió.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue el manejo de las reservas. El exfuncionario afirmó que el problema de fondo es la escasez de dólares y acusó al Gobierno de “una verdadera adicción” a utilizarlos para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo, en lugar de destinarlos a políticas productivas.

Finalmente, Rossi adelantó que buscará encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo por Santa Fe en las elecciones de octubre, con la intención de “representar una alternativa frente a un modelo económico que está agotando a la sociedad”.