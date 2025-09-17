San Juan es sede del XX Encuentro Nacional de Justicia de Ejecución Penal: el cronograma de actividades Asistirán funcionarios y equipos judiciales y penitenciarios de todo el país.

Del 17 al 19 de septiembre de 2025, San Juan se convertirá en el epicentro del XX Encuentro Nacional de Justicia de Ejecución Penal, bajo el lema “Desafíos Contemporáneos y propuestas de articulación interdisciplinaria”.

El evento reunirá a especialistas, jueces, funcionarios y equipos interdisciplinarios del ámbito judicial y penitenciario de todo el país, quienes analizarán problemáticas actuales y propondrán nuevas estrategias en materia de Ejecución Penal.

La actividad es organizada por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) y la Corte de Justicia de San Juan, a través de la Escuela Judicial. Además, cuenta con la participación del Gobierno de San Juan, mediante la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el Servicio Penitenciario Provincial.

Inscripción abierta

La inscripción es gratuita y abierta, con cupo limitado, y se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/KvF74QtzKzgRJht86.

.

Está dirigida a jueces, funcionarios judiciales y equipos interdisciplinarios de Servicios Penitenciarios.

Para más información, los interesados pueden escribir a: infojusticiaejecuciopenalaajep@gmail.com.

Cronograma de actividades

Miércoles 17 de septiembre:

Actividades optativas.

Cine-Debate abierto y gratuito a las 17 horas en el Auditorio Emar Acosta (Legislatura Provincial) con la proyección de la película “La mujer de la fila”. El objetivo es promover un espacio de reflexión sobre la justicia en el ámbito penitenciario.

Jueves 18 de septiembre:

Acto de apertura y conferencias magistrales inaugurales en el Auditorio “Dr. Eloy P. Camus” del Centro Cívico.

Por la tarde, Talleres Teórico-Prácticos en la Sede Académica del Poder Judicial de San Juan (Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur).

Viernes 19 de septiembre: