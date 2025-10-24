El Somos Pymes Summit 2025 desarrollado en la provincia de Mendoza, reunió a líderes analizar competitividad, digitalización y oportunidades del sector PyME. La Comunidad Somos Pymes nació con el objetivo de conectar a empresarios y emprendedores para potenciar sus negocios.
Por el gobierno provincial, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, participó activamente del Summit Competitividad PyME, un espacio que reunió a referentes del sector productivo, académico y político de diversas provincias para analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo económico regional.
Durante su intervención, Fernández destacó la urgencia de abordar temas estructurales que impactan directamente en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. “La simplificación del sistema tributario argentino, la modernización de la legislación laboral, la inversión en infraestructura para reducir costos logísticos y la gestión de acuerdos comerciales que impulsen las exportaciones requieren que la política abandone discusiones ideologizadas y priorice el diálogo basado en el sentido común y la búsqueda de consensos”, afirmó.
El ministro enfatizó el papel central de las pymes en la solución de problemas críticos del país: “Son ellas quienes tienen la capacidad de resolver los graves problemas de empleo informal que generan tanta desigualdad en la Argentina”.
El encuentro permitió intercambiar perspectivas y propuestas para diseñar políticas públicas que fortalezcan al sector, reconociendo su importancia como motor de empleo formal, equidad laboral y desarrollo productivo.
La participación de San Juan refuerza el compromiso de la provincia con la construcción de agendas colaborativas que promuevan la competitividad y el crecimiento sostenido de las economías regionales.