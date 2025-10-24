San Juan participó en Mendoza de una cumbre para potenciar la competitividad de las pymes El ministro de Producción, Gustavo Fernández, expuso sobre la necesidad de simplificar impuestos, modernizar la legislación laboral y mejorar la infraestructura logística para dinamizar el sector productivo regional .

El Somos Pymes Summit 2025 desarrollado en la provincia de Mendoza, reunió a líderes analizar competitividad, digitalización y oportunidades del sector PyME. La Comunidad Somos Pymes nació con el objetivo de conectar a empresarios y emprendedores para potenciar sus negocios.

Por el gobierno provincial, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, participó activamente del Summit Competitividad PyME, un espacio que reunió a referentes del sector productivo, académico y político de diversas provincias para analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo económico regional.

Durante su intervención, Fernández destacó la urgencia de abordar temas estructurales que impactan directamente en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. “La simplificación del sistema tributario argentino, la modernización de la legislación laboral, la inversión en infraestructura para reducir costos logísticos y la gestión de acuerdos comerciales que impulsen las exportaciones requieren que la política abandone discusiones ideologizadas y priorice el diálogo basado en el sentido común y la búsqueda de consensos”, afirmó.

El ministro enfatizó el papel central de las pymes en la solución de problemas críticos del país: “Son ellas quienes tienen la capacidad de resolver los graves problemas de empleo informal que generan tanta desigualdad en la Argentina”.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas y propuestas para diseñar políticas públicas que fortalezcan al sector, reconociendo su importancia como motor de empleo formal, equidad laboral y desarrollo productivo.

La participación de San Juan refuerza el compromiso de la provincia con la construcción de agendas colaborativas que promuevan la competitividad y el crecimiento sostenido de las economías regionales.