Sancassani, el exuñaquista y ahora libertario, habló sobre la renuncia de Espert y criticó con dureza al Partido Bloquista El dirigente que viene del bloquismo es candidato a diputado nacional en tercer término por el partido de Javier Milei.

El exdefensor al Consumidor y actual candidato a diputado nacional en tercer término por La Libertad Avanza, Juan Sancassani, pasó por Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3) y habló sobre la repercusión local de la renuncia de José Luis Espert a la postulación en la Provincia de Buenos Aires, un caso que conmovió los cimientos electorales del armado de Javier Milei.

Ante la consulta de los periodistas, Sancassani afirmó que “no hubo” repercusión en San Juan y consideró que la cúpula nacional de La Libertad Avanza “manejó bien el tema”, aunque “la renuncia podría haber sido un poquito más rápida”. El dirigente bloquista aseguró que la dimisión de Espert “sirvió para demostrar que somos distintos, que no queremos ser iguales al kirchnerismo” que tienen “varios procesados que son candidatos” y que incluso tienen “a la presidenta del partido encarcelada”, en referencia a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Sancassani reiteró que el caso “no repercutió en la provincia” y comentó que estuvo con el Presidente en Mendoza. “Nos sacamos fotos, pasamos una tarde muy linda”, comentó.

Por otro lado, explicó su pase del Partido Bloquista a la fuerza de Javier Milei en San Juan. “Hace casi dos años se renovaron autoridades en el bloquismo, tuve una reunión con el presidente del partido (diputado provincial Luis Rueda) y le dije que no iba a participar porque entendía que partido no tenía futuro”, manifestó. “Yo veía que la conducción buscaba el sellito del partido para beneficio propio”, criticó. “Lo hicieron por carguitos”, fustigó.

Después, de acuerdo a lo que comentó Sancassani, tuvo una conversación con el representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, para dar el salto. “Entiendo y coparto lo que hizo el Presidente. Es un ajuste que el país necesitaba. Tenemos un Presidente al que no le importa el costo político de las decisiones, pero sí le importa tener un país que progrese, que sea económicamente viable y que podamos planificar a futuro”, consideró.