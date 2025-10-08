Santilli: “no importan los cargos sino las ideas del cambio” A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, sostuvo que no le importa el lugar.

El diputado nacional del PRO Diego Santilli aseguró hoy que está dispuesto a ocupar “el lugar que el presidente necesite”, al remarcar que “lo importante no son los cargos ni la cartelería, sino sostener las ideas del cambio”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Santilli sostuvo: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.

En otro tramo de su publicación, el legislador apuntó contra quienes, según dijo, “tienen miedo” a la Boleta Única. “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”, cuestionó.

Finalmente, Santilli advirtió que “los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia” y convocó a “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre. “No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”, concluyó.